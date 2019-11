Geppi Cucciari: Donne pagate meno di uomini a parità di mansioni"

Milano, 4 nov. (askanews) - Intervistata da Francesca Fialdini a "Da noi a Ruota Libera" su Rai1, Geppi Cucciari sulla parità tra uomini e donne: "E un cammino sempre in essere, sempre troppo accidentato purtroppo, secondo me dovrebbe partire da una parità anche di opportunità e di accesso alle risorse per fare lo stesso cammino nella società, nei posti di lavoro ancora siamo pagate meno degli uomini a parità di mansioni e questo è un problema. Non è solo una questione di avere gli stessi diritti, dovremmo avere lo stesso stipendio"