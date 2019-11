Cascate del Niagara, maltempo sposta una nave ferma da 101 anni

Milano, 4 nov. (askanews) - Il relitto in ferro di una nave incastrata dal 1918 in cima alle cascate del Niagara si è mosso per la prima volta dopo oltre un secolo a causa del maltempo che ha colpito la zona. Le piogge e il vento forte l'hanno allontanato di almeno 50 metri dalla posizione originale, facendolo scivolare ancora più vicino alle cascate.

Conosciuta come "Iron Scow", la barca è uno dei simboli delle Cascate del Niagara: si staccò da un rimorchiatore il 6 agosto del 1918 con a bordo due uomini che riuscirono a salvarsi. La nave si fermò a soli 600 metri dal baratro, incastrandosi fra le rocce.

Secondo le autorità del Parco per ora la nave non rischia di precipitare nelle cascate, ma se ricominciassero pioggia e vento non è escluso che possa spostarsi nuovamente.