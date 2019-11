Manuel Bortuzzo a Che tempo che fa: potrei tornare a camminare

Roma, 4 nov. (askanews) - Manuel Bortuzzo, il nuotatore vittima di una sparatoria alla periferia di Roma nel febbraio 2019 che gli ha provocato una lesione midollare, è stato ospite a Che Tempo che fa su Rai 2, per parlare del suo libro "Rinascere", in uscita il 5 novembre per Rizzoli.

"La lesione midollare che ti hanno diagnosticato non è completa, è una notizia pazzesca", afferma Fabio Fazio.

"Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando non si parla di cose di cui si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma. In questo libro ho voluto annotare tutti i miei progressi, i miei miglioramenti", ha sottolineato Manuel, nato nel 1999 a Trieste e che si allena nel centro Centro federale di Ostia, ricordando che si era dato 10 anni per tornare a camminare.

"Mio padre mi sostiene nella vita e mi sostiene anche in piedi", ha poi commentato il giovane atleta, mentre veniva mostrata una foto pubblicata su Instagram, in cui il papà lo aiuta a stare in piedi.

"É probabile che con grande tenacia tu ce la possa fare a tornare a camminare", aggiunge Fazio.

"Quello che sto facendo, niente di più, niente di meno", conclude Manuel.

