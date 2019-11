India, dichiarata emergenza inquinamento: scuole e uffici chiusi

New Delhi, 4 nov. (askanews) - Una nube di smog sta soffocando New Delhi, la capitale dell'India. Le autorità hanno dichiarato emergenza per inquinamento e hanno deciso di chiudere scuole, uffici e cantieri per ridurre il traffico e salvaguardare la salute pubblica. Una metropoli di 20 milioni di abitanti chiusa per inquinamento.