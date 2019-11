Usa 2020, Beto O'Rourke abbandona le primarie Democratiche

Washington, 2 nov. (askanews) - Beto O'Rourke ha abbandonato le primarie Democtratiche per la corsa alla Casa Bianca: lo ha annunciato lo stesso esponente liberal prima con un messaggio postato sul suo account di Twitter e poi durante un comizio in Iowa.

"La nostra campagna è stata sempre impostata sul vedere chiaro, parlare in modo onesto e agire in modo deciso: in questo spirito annuncio che il mio servizio al Paese non sarà come candidato alle primarie", ha scritto O'Rourke.

O'Rourke ha poi ringraziato i suoi sostenitori: "Abbiamo combattuto il razzismo istituzionale e del sistema e smascherato Donald Trump per la sua supremazia bianca e la sua violenza".

Durissimo il commento del Presidente degli Stati Uniti. "E' scappato come un cane": ha detto Trump commentando la rinuncia di Beto O'Rourke alla corsa alla Casa Bianca. Solo pochi giorni prima Trump aveva utilizzato l'espressione "morto da cane" per descrivere l'uccisione del leader dello Stato Islamico al-Baghdadi.