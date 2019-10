Umbria, E. Letta: governo non può andare avanti senza riflessione

Roma, 28 ott. (askanews) - "Pd e M5S devono capire se a livello nazionale ci sono condizioni per essere più ambiziosi". Lo ha detto l ex presidente del Consiglio e direttore della Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici di Parigi, Enrico Letta, in un intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000 commentando l esito delle elezioni in Umbria.

"È un risultato talmente importante - ha concluso Enrico Letta ai microfoni di Tv2000 - che nessuno potrà far finta di niente. A livello nazionale tutti devono trarre un insegnamento e riflettere su quel voto. È evidente che ci sono responsabilità nazionali e c è un Parlamento nazionale che ha tutta la legittimità per decidere se andare avanti. Governo e Parlamento non possono andare avanti senza una profonda riflessione su quanto accaduto in Umbria".