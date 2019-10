Brexit, la Germania apre a un "breve rinvio tecnico"

Roma, 21 ott. (askanews) - Mentre il premier britannico Boris Johnson tenta nuovamente di ottenere un voto alla Camera dei Comuni sull'accordo di uscita dall'Unione europea stretto con Bruxelles, la Germania non esclude un "breve rinvio tecnico" per l'attuazione di una Brexit "ordinata".

"Non escluderei, nel caso in cui in Gran Bretagna ci fossero dei problemi con i passaggi della ratifica, una breve estensione tecnica", ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Berlino.

"Se non ci fosse la maggioranza alla Camera bassa britannica, dovremmo capire nell'Unione europea se un rinvio è necessario - e solo allora sarà presa una decisione a riguardo. Non credo sia pertinente o appropriato speculare su questo adesso", ha aggiunto il capo della diplomazia tedesca.