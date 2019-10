Centrodestra in piazza, Salvini: qui c'è l'Italia che lavora

Roma, 19 ott. (askanews) - Il centrodestra scende in piazza, in una piazza storica della sinistra quale è San Giovanni in Laterano a Roma, contro il governo. Migliaia di manifestanti, aderenti a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e anche Casapound, hanno letteralmente invaso la piazza.

Il leader della Lega, Matteo Salvini: "Lo dico agli amici giornalisti: non sarà un pomeriggio di rabbia, di cattiveria. Qua c'è l'Italia che lavora e che sogna".

Salvini ha poi chiesto un minuto di silenzio per Matteo Demenego, l'agente di Polizia ucciso a Trieste il 4 ottobre scorso insieme al collega Pierluigi Rotta.