Festa di Roma, "Downtown Abbey": fan per Mr Carson e Lady Mary

Roma, 19 ott. (askanews) - La famosissima serie tv "Downtown Abbey", sei stagioni e una pioggia di premi, è diventata anche un film per il grande schermo. Il regista Michael Engler e alcuni membri del cast lo hanno presentato alla Festa del cinema di Roma nella selezione ufficiale. Un operazione nostalgia, l'ha definita il regista, un regalo a tutti i fan che sentivano la mancanza dei numerosi membri della famiglia Crawley, della servitù, della casa, delle storie e degli intrecci tra i personaggi e delle eleganti ambientazioni.

A Roma, oltre a Engler, sono arrivati Jim Carter e Michelle Dockery; entrambi hanno ripreso lo stesso ruolo che hanno nella serie tv, rispettivamente Mr Carson e Lady Mary. Insieme a loro anche una new entry del film, l attrice inglese Imelda Staunton, nel ruolo di Maud Bagshaw.

Il film è una sorta di sequel, ambientato poco dopo la serie, nel 1927. Ritroviamo gli stessi personaggi, negli stessi ruoli, oltre ad altri nuovi, alle prese con una situazione particolare, un evento: la visita di sua Maestà Re Giorgio V e della Regina Maria a Downton Abbey, con tutte le conseguenze del caso e gli scombussolamenti tra membri della famiglia e servitù per la preparazione in pompa magna della tenuta per accogliere gli ospiti Reali.