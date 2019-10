Russia, crolla una diga di miniera d'oro in Siberia: 13 morti

Roma, 19 ott. (askanews) - Almeno 13 minatori sono morti nel crollo di una diga in una miniera d'oro a circa 160 chilometri dalla città siberiana di Krasnoyarsk. Le forti piogge hanno causato l'erosione della diga e l'acqua si è fatta strada, trascinando con sè vari edifici dove vivevano i minatori.

Il ministero della Sanità ha annunciato che altri 14 minatori sono stati portati in ospedale. Il comitato investigativo russo ha annunciato di aver avviato un'inchiesta penale per violazione delle norme di sicurezza, mentre le autorità locali hanno detto che la diga non era registrata nei documenti ufficiali.