La satira di TvBoy torna a Firenze con tre nuovi murales

Firenze, 18 ott. (askanews) - Alla vigilia della Leopolda, lo street artist TvBoy è tornato a Firenze con una nuova provocazione su Matteo Renzi. Il murale "Italia Morta Vivente", affisso nel Piazzale della porta al Prato, Leopolda, gioca sul nome scelto dall ex segretario del PD, per il suo nuovo movimento politico, Italia viva che da alcuni analisti è stato visto come il tentativo di Renzi di non morire politicamente dentro il Partito Democratico.

"Italia Morta Vivente" arriva dopo "Le Tre Grazie", l'opera omaggio al nuovo governo giallo-rosso, apparsa anche sul Financial Times e che segna una nuova tappa nel racconto artistico di TvBoy per le strade italiane.

L'irruzione nel capoluogo toscano è stata l'occasione per porre l'accento su altri due temi di grande importanza, al centro del dibattito internazionale: l'immigrazione e l'offensiva militare turca in Siria.

Il Banksy italiano, infatti, ha installato in via dei Bardi l'opera "European Parliament School Report", che mostra un bambino nero, in viaggio su una barca di carta, mostrare una pagella, in cui dà i suoi voti al Parlamento Europeo sul grado di ospitalità, umanità, solidarietà ma anche ipocrisia.

Un invito alla riflessione sulle sorti dei tanti bambini migranti che arrivano in Europa con mezzi precari, in condizioni disumane e che, una volta toccata terra, provano sulla propria pelle la scollatura tra le promesse di cooperazione internazionale da un lato e la riluttanza all'accoglienza dall altro.

Il terzo murale "I Fought for Freedom", installato in piazza della Repubblica, è un omaggio alle tantissime donne curde, attiviste e combattenti, morte in guerra. Un immagine iconica, che vuole lanciare un messaggio di pace ma, allo stesso tempo, ricordare come l' Occidente abbia lasciato da sole queste donne, mentre sacrificavano la propria vita, lottando contro l'Isis.