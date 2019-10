Festa di Roma, John Turturro: qui in Italia mi sento a casa

Roma, 18 ott. (askanews) - Tra le star che hanno inaugurato il primo red carpet della Festa del Cinema di Roma c'era anche John Turturro. L'attore, regista e sceneggiatore statunitense, si è sentito a casa, viste le sue origini italiane: padre della provincia di Bari e madre figlia di immigrati italiani siciliani, ed è stato accolto calorosamente dal pubblico.

"E' davvero bello essere qui, sul red carpet, questo è un vero festival dei film, è davvero una celebrazione dei film" ha detto. "Qui mi sento a casa, ho lavorato tante volte qui in Italia, non saprei dire quante"..... Per poi dirlo anche in italiano: "Ho lavorato qui forse 5 volte"... Turturro ha voluto fare un saluto inaugurale per l'avvio della 14esima edizione della Festa: "Benvenuti a tutti, sono molto felice, andate a vedere the Jesus", riferendosi al suo film "Jesus Rolls", spin-off de "Il grande Lebowski" da lui diretto e interpretato, presentato come preapertura della Festa e ora al cinema.