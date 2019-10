All'asta la giacca di pelle di Olivia Newton-John in "Grease"

Roma, 17 ott. (askanews) - Dalla famosa giacca di pelle nera con cui ballava accanto a John Travolta, a quella rosa delle "Pink Ladies" con scritto davanti il suo nome 'Sandy' indossate in "Grease"; dai gioielli utilizzati sul set ad altri cimeli e foto inedite. Oltre 500 pezzi tra abiti, accessori, oggetti della collezione privata di Olivia Newton-John sono stati esposti all'Hard Rock Cafe di New York prima di andare all'asta da Julien's Auction a Beverly Hills il 2 novembre. Ci sono anche diversi vestiti sfoggiati nei tour mondiali

Il ricavato della vendita sarà devoluto al centro di ricerca sul cancro che l'attrice e cantante ha fondato anni fa, l'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre. La star australiana di origine britannica sta combattendo per la terza volta contro un tumore al seno, come ha rivelato lei stessa di recente in un programma tv.