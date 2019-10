Il video di "Non avere paura", il singolo di Tommaso Paradiso

Roma, 17 ott. (askanews) - E' arrivato il video di "Non avere paura", il singolo inedito di Tommaso Paradiso uscito su tutte le piattaforme digitali e in radio a fine settembre.

Il brano (su etichetta Island Records) dell'ex Thegiornalisti, è entrato nella top 10 di tutte le classifiche, FIMI/Gfk, Airplay Earone oltre a Spotify, Apple Music, iTunes, e ha già superato 5 milioni di stream su Spotify.

Nel video - diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production - ci sono cantanti, personalità del cinema e dello spettacolo. Da Fiorello a Fiorella Mannoia, passando per Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo: tutti si uniscono a Tommaso Paradiso per cantare, suonare e ballare sulle note del nuovo brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati.

Nel video, infatti, durante un appuntamento romantico un ragazzo lega una benda attorno agli occhi della fidanzata per accompagnarla in un posto misterioso. Sciolto il nodo, con grande meraviglia i due ragazzi, interpretati da Irene Vetere e Mauro Lamentai, vivono un sogno dove immaginano una grande festa con i personaggi che si susseguono. Una fantasia dove l amore prende vita insieme alle parole. Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni suscitate da una relazione speciale. Una dichiarazione d amore in versi con sonorità pop. Il brano è anche la colonna sonora del trailer della seconda stagione di "Baby", la serie Netflix sulle baby-squillo con Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica).