Siria, Pence e Pompeo in Turchia per chiedere il cessate il fuoco

Roma, 17 ott. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di stato Usa Mike Pompeo sono volati in Turchia con l'obiettivo di ottenere un cessate il fuoco in Siria dopo l'offensiva turca contro i curdi.

Pence ha in programma l'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "La nostra missione è di vedere se possiamo ottenere un cessate il fuoco", ha dichiarato Pompeo prima di salire a bordo del volo. Poi Pompeo andrà a Gerusalemme dove incontrerà il premier Benjamin Netanyahu per discutere dell'evoluzione della situazione in Siria e la necessità di contrastare i comportamenti destabilizzatori del regime iraniano nella regione", ha fatto sapere il dipartimento di Stato Usa.

Intanto, un reporter di Fox Business ha svelato una lettera di Donald Trump a Erdogan che risale al 9 ottobre, giorno in cui ha lanciato le sue truppe per attaccare i curdi nel nord della Siria. Il presidente Usa ha scritto: "Non fare lo spaccone! Non essere sciocco!"; per poi proseguire con: "Troviamo un buon accordo". L'autenticità della lettera è stata confermata.