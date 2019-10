Il film di Hitchcock "39 scalini" al Teatro Garbatella di Roma

Roma, 15 ott. (askanews) - Premio Cerami 2016 come miglior spettacolo, miglior attore non protagonista Alessandro Di Somma, miglior scenografia e migliori costumi. Al Teatro Garbatella di Roma va in scena fino a domenica 20 ottobre "39 scalini", la versione teatrale del noir hitchcockiano, black comedy carica di un humour british e di una comicità originale, a tratti grottesca.

"39 scalini" (firmato dalla regia di Leonardo Buttaroni e prodotto da AB Management) riprende l'opera scritta da Patrick Barlow nel 2005, pensata per soli quattro elementi. Il cast è composto da Alessandro Di Somma, Matteo Cirillo, Diego Migeni e Marco Zordan.

Il protagonista dell'opera, Richard Hannay, uomo d'affari intrappolato in un giallo apparentemente senza uscita, è interpretato come da copione da un solo attore (Marco Zordan), mentre agli altri tre (Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Matteo Cirillo) spetta l'interpretazione vorticosa degli altri 38 personaggi, in un susseguirsi di gag esilaranti, intrighi, colpi di scena e citazioni cinematografiche che rendono lo spettacolo irresistibilmente suggestivo e coinvolgente.