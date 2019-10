La regina inaugura la nuova sessione del Parlamento a Westminster

Londra, 14 ott. (askanews) - La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre

inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo.

Il governo britannico dovrà sottolineare la sua determinazione a realizzare la Brexit fra 17 giorni, presentando il suo programma di politica nazionale per voce della regina Elisabetta II: il cui discorso, come è tradizione, segna l'apertura della nuova sessione parlamentare.