Venezuela, Lòpez-Isturiz (Ppe): servono sanzioni contro il regime

Roma, 14 ott. (askanews) - "Siamo stati troppo naif, la Mogherini è stata troppo naif. Il dialogo con persone come Maduro o Castro a Cuba non è possibile. Solo le sanzioni, sfortunatamente, funzionano. Qualcuno ha proposto l'invasione, io non sostengo questa linea. Servono sanzioni contro il regime, non contro il popolo venezuelano, Quando vedranno i loro conti e i loro investimenti in Europa congelati avranno paura della reazione internazionale e faranno qualcosa. Dobbiamo essere precisi e chiari nelle sanzioni e dobbiamo mettere più sanzioni contro il regime".

Così Antonio Lòpez-Istùriz, europarlamentare e segretario del Ppe parlando a Roma a margine della riunione del Comitato esecutivo dell'Idc, l'Internazionale democratica centrista, a proposito della situazione in Venezuela.