Assaggi e incontri, "L'Italia del tartufo" a FICO Eataly World

Roma, 14 ott. (askanews) - Centinaia di visitatori a Bologna hanno potuto conoscere e degustare le migliori produzioni di oltre 20 località dell'Associazione nazionale Città del Tartufo. A FICO Eataly World si è svolta "L'Italia del tartufo", seconda edizione della rassegna organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Tartufo, tra appuntamenti e degustazioni guidate. Una manifestazione che ha messo in mostra e ha dato l'opportunità di assaggiare e conoscere i tartufi più pregiati d'Italia, da Nord a Sud, come il Bondeno e il Calestano dall'Emilia-Romagna, l'Acqualagna dalle Marche, il Città Di Castello dall'Umbria, il Montaione dalla Toscana e molti altri.

Michele Boscagli, presidente dell'Associazione nazionale Città del Tartufo "La stagione è partita bene, sarà nella media per quantità ma ottima per qualità, il grosso del mondo del tartufo, di quello bianco italiano, lo avremo tra una settimana e per tutto dicembre, credo che questa sia un'esperienza importante perché ci consente di promuovere i territori, fare degustazioni facendo assaggiare le prelibatezze dei territori".

Alla rassegna-mercato si sono anche degustati piatti e specialità a base di tartufo e si è svolto un incontro letterario sull'antico legame del tartufo con esoterismo, eros, credenze e letteratura che girano intorno al mondo di questa eccellenza del made in Italy.