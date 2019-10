In Giappone allerta per l'arrivo del super-tifone Hajibis

Alleanza PD-M5s, Casaleggio: "Non me ne occupo"

(Agenzia Vista) Napoli, 12 ottobre 2019 Alleanza PD-M5s, Casaleggio: "Non me ne occupo" "Alleanza PD-M5s? Non me ne occupo". Così Davide Casaleggio, intervenuto a margine dell'inaugurazione del Villaggio Rousseau alla festa nazionale del Movimento 5 Stelle 'Italia 5 Stelle'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it