Decreto Clima, Costa: va a contrastare infrazioni su qualità aria

Roma, 10 ott. (askanews) - E' stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto clima, fortemente voluto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha dichiarato:

"In buona sostanza va a contrastare le infrazioni sulla qualità dell'aria e altre infrazioni a cui siamo sottoposti per questioni ambientali, perciò la connotazione d'urgenza. Il Green New Deal si compone di una serie di norme iniziate con l'end of waste, sulle crisi aziendali, ora il decreto legge clima, poi la Stabilità e via con il collegato. Abbiamo utilizzato tutti i fondi del Ministero dell'Ambiente, abbiamo portato a casa la rottamazione delle auto da euro 0 a euro 3 per poter o prendere abbonamenti per la metro o per le biciclette, anche a pedalata assistita, e mi sembra una bella cosa, senza togliere risorse a chi voleva cambiare vettura. Sono misure che si integrano tra loro, così come le corsie preferenziali che vuol dire sveltire il traffico e meno Co2".