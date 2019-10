Spazio, Parmitano pronto per prima passeggiata spaziale di Beyond

Milano, 10 ott. (askanews) - Luca Parmitano si appresta a effettuare una nuova "passeggiata spaziale" il 25 ottobre 2019, la prima della Missione Beyond dell'Esa, che lo vede attualmente impegnato come comandante della Stazione spaziale internazionale e la sua terza in totale dopo le due condotte durante la missione "Volare" dell'Asi, nel 2013.

La seconda, in particolare, il 16 luglio 2013, si concluse con un brivido quando, per un malfunzionamento della sua tuta EMU (Extravehicular Mobility Unit), il casco si riempì d'acqua e l'astronauta, in pericolo di vita, dovette interrompere la missione e rientrare in emergenza nella base orbitante, quasi senza poter vedere nulla.

Il 25 ottobre il comandante lavorerà con l'astronauta della Nasa Jessica Meir per sostituire vecchie batterie a idrogeno e nichel con batterie più recenti agli ioni di litio e fare altre attività di manutenzione all'esterno della Stazione Spaziale. La Eva inizierà alle 12.30, ora italiana anche se la preparazione inizierà almeno 6 ore prima e verrà trasmessa in diretta streaming dalla tv della Nasa.

Prima di questa, il 15 e 21 ottobre Parmitano lavorerà come terzo componente della sortita per assistere, dall'interno dell'ISS, i suoi colleghi impegnati in altrettante passeggiate spaziali; dapprima la coppia Morgan-Meir e poi quella Koch-Meir; prima Eva della storia con un equipaggio totalmente femminile.

Quella del 25 ottobre è la quinta Eva prevista per il mese di ottobre 2019 sull'Iss. Ma ce ne saranno altre e, se non cambierà nulla, Luca Parmitano uscirà di nuovo all'esterno dell'Iss per la sua quarta passeggiata spaziale assieme al collega della Nasa Drew Morgan, per la manutenzione e alcune riparazioni del Cacciatore italiano di materia oscura, l'AMS (Alpha Magnetic Spectrometer).