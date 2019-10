Nobel per la Letteratura a Olga Tokarczuk e a Peter Handke

Milano, 10 ott. (askanews) - La scrittrice polacca Olga Tokarczuk e l'austriaco Peter Handke sono i vincitori del premio Nobel per la Letteratura 2018 e 2019. L'inedito doppio annuncio è dovuto alla decisione di non assegnare il premio l'anno scorso a causa di uno scandalo sessuale che ha investito l'Accademia svedese e ha dato il via a un'opera di rinnovamento di persone e regole.

Olga Tokarczuk, autrice di romanzi come "Nella quiete del tempo" e "I libri di Jakob", è stata premiata per la sua "immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita".

Di Peter Handke, autore di pièce teatrali, romanzi come "Breve lettera del lungo addio" e sceneggiature fra cui la più famosa è quella de "Il cielo sopra Berlino", è stato scelto per "la sua straordinaria attenzione ai paesaggi e alla presenza materiale del mondo, che ha fatto del cinema e della pittura due delle sue maggiori fonti d'ispirazione". Eppure Handke qualche anno fa propose: "Aboliamo il Nobel" perché è solo un "momento di attenzione sulle pagine dei giornali".