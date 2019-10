A Milano una mostra interattiva celebra il genio di Nikola Tesla

Salvini: "Raccoglieremo firme per elezione diretta del Presidente della Repubblica"

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2019 Salvini: "Raccoglieremo firme per elezione diretta del Presidente della Repubblica" "Raccoglieremo firme per elezione diretta del Presidente della Repubblica". Così Matteo Salvini, intervenuto a margine del deposito da parte di una delegazione della Lega in Corte di Cassazione di una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere, tra le altre proposte,...