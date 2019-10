Taglio parlamentari, l'attacco di Calenda: resa di Pd e Iv a M5s

Roma, 8 ott. (askanews) - "Stamattina mi sono svegliato e ho pensato che valeva la pena provare a fare un video messaggio agli elettori del PD e di Italia Viva perché sta succedendo veramente qualunque cosa e lo so che gli elettori vanno blanditi e non bisogna mai dire che sbagliano, hanno sempre ragione, tutte queste cose però io penso che sia arrivato il momento della verità. Ci accingiamo, anzi, vi accingete a far tagliare i parlamentari come se fosse un regolamento di condominio, la Costituzione, e senza curarsi delle conseguenze". Inizia così il videomessaggio sui social di Carlo Calenda, contrario al taglio dei parlametari.

"Lo fate - ha proseguito l'eurodeputato e fondatore di Siamo europei - perché dovete compiacere Di Maio, lo fate perché avete preso questo impegno con Di Maio. In cambio avrete ottenuto un sacco di cose? No, non avete ottenuto assolutamente niente. Non avete ottenuto una discontinuità sul Presidente del Consiglio, perché è sempre quello di prima. Discontinuo di se stesso. Non avete ottenuto nulla sulle priorità sulla sanità, sulla scuola, sugli investimenti. Anzi, i ministeri li avete ceduti tutti e non c'è un euro da mettere per assumere i medici che servono e per far sì che i 4 milioni di italiani che non si curano tornino a curarsi. E lo stesso sulla scuola, lo stesso sugli investimenti, e dunque alla fine mi pare che sia stata una resa senza condizioni. Mi pare che il reddito di cittadinanza, l'abbiamo visto, non funziona. Il 60% dei controlli della Guardia di Finanza ha dato esito negativo, però lo teniamo. Quota 100 è una cosa indegna, spendiamo 8 miliardi e mezzo per mandare in pensione meno di 200mila cittadini italiani".

"Quei soldi - ha aggiunto Calenda - servono per fare altro, per rafforzare lo Stato nel suo nel suo 'core business', nelle cose che dovrebbe fare e non battiamo ciglio anzi l'abbiamo riabilitata, li abbiamo riabilitati tutti anche i navigator".