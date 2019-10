Commissario Ue Aiuti umanitari: RescEu è risposta a euroscettici

Roma, (askanews) - "La solidarietà alla base di progetti europei come RescEu è la nostra risposta agli euroscettici che ritengono che tutti i problemi possano essere risolti attraverso gli Stati nazionali. È un'illusione. Abbiamo bisogno della capacità di risposta collettiva in particolare nel settore della risposta ai disastri. Nessuno Stato da solo, neanche il più grande, può gestire queste situazioni attraverso la capacità singola. Quindi abbiamo bisogno di questa solidarietà, di questa collaborazione sul campo, di questa economia di scala che rende più vantaggioso stare insieme invece che da soli", lo ha detto Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, dopo la presentazione della fase transitoria del sistema di risposta alle emergenze a livello europeo RescEu a Ciampino.