Tour Eiffel si illumina per ottobre rosa contro il tumore al seno

Roma, 2 ott. (askanews) - La Francia ha inaugurato il mese di consapevolezza del tumore al seno, l'Ottobre rosa, illuminando la Tour Eiffel di rosa, come accade ogni anno dal 2015. Per l'occasione ai piedi del monumento si è tenuto in concerto gratuito della cantante britannica Dido e della rocker dei Les Rita Mitsouko, Catherine Ringer.