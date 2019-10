Brexit, Patel ribadisce: stop a libera circolazione cittadini Ue

Manchester, 1 ott. (askanews) - A proposito di Brexit, il ministro dell'Interno britannico Priti Patel, nel corso della convention del Partito conservatore euroscettico a Manchester ha ribadito che intende promuovere la fine della libera circolazione dei cittadini europei sul territorio britannico.

"In quanto ministro dell'Interno, in questo momento decisivo nella storia del nostro Paese - ha detto - ho una responsabilità particolare quando si tratta di riprendere il controllo: porre fine alla libera circolazione delle persone una volta per tutte. Invece, introdurremo un sistema d'Immigrazione basato sul modello australiano".