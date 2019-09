Conte: sterilizziamo aumento Iva, abbiamo trovato 23 miliardi

Roma, 30 set. (askanews) - La prima bella notizia è che sterilizziamo l'aumento dell'Iva. Neutralizziamo le clausole di salvaguardia, i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti

a Palazzo Chigi.

"Anzi stiamo lavorando per portare l'Iva sulle bollette dal 10% al 5%, e su latte, pasta, pane dal 4% all'1%", ha aggiunto il premier, "per fare questo dobbiamo incrementare l'utilizzo anche di pagamenti alternativi al tradizionale contante ma serve un piano, un "patto" con tutti i cittadini, significa dare la possibilità a tutti di accedere a questi mezzi elettronici di pagamento a costo zero, insomma ci sono tanti modi".

Conte ha inoltre dichiarato: "Il mio obiettivo è dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, quindi è giusto che ci sia il taglio del cuneo fiscale in questa congiuntura, l'abbiamo scritto nel nostro programma".