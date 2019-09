Dazi Usa, Conte: difficile intervenire ma ce la metterò tutta

Bologna, 28 set. (askanews) - "Non è facile, nonostante gli ottimi rapporti anche personali e gli ottimi rapporti tra i due paesi, siamo in un quadro di negoziato in cui gli Usa difendono i loro interessi nazionali, anche noi lo facciamo. Non è facile intervenire a far pesare specifiche considerazioni, ma ce la metterò tutta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe COnte, parlando al Villaggio Coldiretti a Bologna ha parlato della questione dazi.

"Quello dei dazi è un tema spinosissimo, aspettiamo tra qualche giorno la risposta dell'arbitrato Wto sulla decisone degli Usa di applicare dazi ai prodotti europei: quella decisione ci farebbe molto, molto male, c'è la massima attenzione del governo e mia personale", ha assicurato.