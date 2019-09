In scena a Cagliari "Attila" di Verdi con la regia di Stinchelli

Cagliari, 28 set. (askanews) - Per la gioia dei melomani sardi è andato in scena a Cagliari l'Attila di Giuseppe Verdi al teatro lirico. Attila è uno dei primi "melodrammi risorgimentali" del Cigno di Busseto che, ingiustamente poco rappresentati, ritorna a Cagliari dopo ben 143 anni di assenza. Viene proposto un nuovo allestimento, in coproduzione con la State Opera di Stara Zagora (Bulgaria), con la regia e le luci di Enrico Stinchelli, popolare conduttore della fortunata trasmissione "La Barcaccia" su Rai Radio 3. Repliche fino al 6 ottobre.