Sbarca in Italia Glassdoor, piattaforma dove recensire le aziende

Milano, 26 set. (askanews) - Una piattaforma per aiutare le persone a trovare il lavoro e l'azienda migliori per loro e, al tempo stesso, permettere alle imprese di rivolgersi a un gruppo di candidati informati e consapevoli dell'offerta che viene loro fatta. Arriva anche in Italia Glassdoor, uno dei maggiori siti per la ricerca di lavoro e il recruiting al mondo. Abbiamo incontrato il Vice President e Managing Director EMEA, John Lamphiere.

"Glassdoor - ha spiegato ad askanews - è davvero felice del lancio in Italia oggi. Vogliamo offrire al mercato italiano una proposta unica, che unisce informazioni condivise da persone che lavorano o hanno lavorato in una determinata azienda con la possibilità di prendere una decisione informata su dove vorrebbero andare a lavorare, ancora prima di candidarsi per il posto".

In sostanza, la novità portata da Glassdoor riguarda le recensioni e tutta una serie di dettagli quali il salario medio, i benefit e le modalità di colloquio che i dipendenti condividono sulla piattaforma, permettendo agli altri candidati di farsi un'idea più precisa dell'azienda.

"Le recensioni e i contenuti - ha aggiunto il vice presidente - sono informazioni per aiutare le persone a prendere una decisione e stanno diventando sempre più parte della nostra vita di tutti i giorni, su dove mangiare, su dove prenotare voli o andare in vacanza. E questo principio vale anche per le persone che cercano un lavoro".

La piattaforma unisce le informazioni alle offerte di lavoro più aggiornate, accoglie a livello globale circa 67 milioni di visitatori unici mensili e oltre 50 milioni di recensioni e contenuti. Con una declinazione che è rivolta anche alle aziende che il lavoro lo offrono.

"Chi offre il lavoro - ha concluso John Lamphiere - ha accesso in questo modo a candidati di talento che sono più consapevoli del tipo di azienda in cui vogliono lavorare. Glassdoor consente a queste di avere una sorta di vetrina nella quale mostrare perché un candidato dovrebbe scegliere proprio quella azienda. Sono le persone che conoscono meglio l'azienda che forniscono le informazioni a chi cerca il lavoro".