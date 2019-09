Usa, apparizione a sorpresa di Trump a conferenza Onu su clima

New York, 23 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto una breve apparizione - a sorpresa - al vertice sul clima delle Nazioni Unite, a New York, al quale non era previsto che partecipasse.

Trump, che non ha parlato, è rimasto seduto per alcuni minuti in sala dove ha ascoltato e poi ha applaudito il discorso del primo ministro indiano Narendra Modi. Sessanta leader mondiali stanno prendendo parte a questo vertice di "emergenza climatica" per dare nuova vita all'accordo di Parigi, che gli Stati Uniti hanno lasciato bruscamente poco dopo l'arrivo di Donald Trump al potere.