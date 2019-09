Ministra Bellanova: Non siamo ancora un paese per donne

Milano, 23 set. (askanews) - La Ministra Teresa Bellanova, ospite di Francesca Fialdini nel corso della prima puntata di "Da noi.. A Ruota Libera" su Rai1 ha dichiarato: "Non siamo ancora un Paese per donne. Le donne sono tante, sono profonde e vengono messe a disposizione di lavori come prendersi cura della famiglia, altre volte nelle aziende, in fabbrica, in campagna o come libere professioniste e talvolta anche chiamate a svolgere funzioni istituzionali importanti. Sarebbe il momento di misurarsi con questo insieme che rappresentano le donne piuttosto che misurare tutto in base a un abito, all'aspetto fisico".