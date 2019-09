Maurizio Crozza è Brunello Cucinelli che dice no a PD - M5S

Milano, 21 set. (askanews) - Maurizio Crozza - dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove - è Brunello Cucinelli, il re del cachemire, che declina la proposta di candidatura di PD - M5S perchè ha già un'altra missione, quella di "umanizzare il capitalismo, SanBenedettizzare gli utili, come diceva Santa Rita da Cachemire: beati gli utili perchè saranno i primi..." E ricorda nostalgico: "Quando ero piccolo in campagna non avevamo la luce, ora se vendo un solo cardigan posso comprarmi l'Enel!".