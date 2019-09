La caracca di Magellano celebra il primo giro del mondo

Berlusconi: mai fatto guerra con Salvini, sono in pace con tutti

Milano, 20 set. (askanews) - "Non ho mai fatto la guerra" con Matteo Salvini, "io sono in pace con tutti perché sono un uomo tranquillo". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a Vergiate, in provincia di Varese, a margine della consegna del millesimo elicottero AW139 di Leonardo alla Guardia di Finanza. Sulla legge eelttorale ha detto: "L'idea del referendum è recente. Dobbiamo ...