Auguri Sophia Loren, il mito del cinema compie 85 anni

Roma, 19 set. (askanews) - È una delle attrici italiane più famose e celebrate anche all'estero. Sophia Loren compie 85 anni il 20 settembre e festeggia una lunghissima carriera nel cinema iniziata quando era giovanissima, negli anni '50, e che continua: ha da poco finito le riprese del film del figlio Edoardo Ponti "La vita davanti a sé", tratto dal romanzo di Roman Gary.

Una carriera di successi: ha vinto tra gli altri 2 Oscar e 5 Golden Globe, una Coppa Volpi a Venezia, il Prix per la miglior interpretazione femminile a Cannes, 10 David di Donatello, l'Orso d'oro e il Leone d'oro alla carriera.

Indimenticabili i film con Vittorio De Sica che l'ha diretta in commedie come "Matrimonio all'italiana" con Marcello Mastroianni e "Ieri, oggi e domani" o nel drammatico "Il Viaggio" con Richard Burton e nell'intenso "La ciociara" in cui ha regalato un'interpretazione memorabile premiata con l'Oscar, il primo dato ad un'attrice in un film non in lingua inglese. Un ruolo che la fece entrare definitivamente nell olimpo delle star di Hollywood.

Ha lavorato con Ettore Scola in "Una giornata particolare", in "C'era una volta" di Francesco Rosi e nel famoso "Pane, amore e ... di Dino Risi il terzo capitolo della serie comica, insieme a Vittorio De Sica. E nella lunga lista non mancano collaborazioni con registi e attori internazionali, partendo da "Il diavolo in calzoncini rosa" di George Cukor del 1960, fino ad arrivare al musical "Nine" di Rob Marshall del 2009. È entrata persino nel Guinness dei Primati come attrice italiana più premiata al mondo. Insomma, un mito vivente del cinema.