Berselli (Autorità bacino): fermiamo rifiuti di plastica sul Po

Roma, 17 set. (askanews) - "Noi ci occupiamo ovviamente di pianificazione perché siamo l'autorità di bacino distrettuale. L'acqua del fiume è migliorata perché ci sono depuratori che stanno lavorando. E quindi dal punto di vista biologico la fauna ittica è aumentata. Però dobbiamo anche fermarci e discutere su quelli che sono gli inquinanti. In questo caso partiamo con la macro plastica quindi bottigliette e tutti i rifiuti di plastica e cerchiamo di trattenerli con questa sperimentazione. È il secondo caso dopo quello di Ferrara dell'anno scorso. I dati ci servono per pianificare e soprattutto per educare e fare tornare un senso civico alla comunità per evitare che vengano lasciati i rifiuti abbandonati, e portati sul fiume e poi arriveranno al mare". Così il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli, alla presentazione del progetto pilota di di prevenzione del river litter progettata anche per grandi nuclei urbani che ha preso il via da Torino.