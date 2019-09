Wetaxi arriva a Roma e Milano con Taxiblu e Samarcanda

Milano, 17 set. (askanews) - Wetaxi sbarca a Roma e a Milano. L'applicazione che permette di prenotare e condividere taxi tramite smartphone, assicurando trasparenza con la tariffa garantita, ha infatti stretto un accordo con i 1.800 taxi della cooperativa milanese Taxiblu e i 500 taxi della romana Samarcanda. Nata nel 2017 al Politecnico di Torino con l'intenzione di promuovere un modello di mobilità intelligente, la piattaforma Wetaxi, che a giugno aveva già al suo attivo 80mila download, è presente in oltre 20 città italiane. Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi: "Nelle città dove operiamo normalmente abbiamo una copertura molto forte. A Torino è praticamente il 90%, a Roma circa il 10% e a Milano il 30%, insomma riusciamo a garantire un buon servizio nelle città dove operiamo. Però non credo sia solo un tema di copertura, ma anche di qualità. Noi abbiamo deciso di sposarci con le cooperative che credono nell'innovazione nella qualità e nell'attenzione al cliente. Questi sono i tre valori che non vogliamo mai dimenticare".

Fra i punti di forza di Wetaxi, la possibilità grazie a un algoritmo proprietario di calcolare tramite l'App il prezzo massimo della corsa e, giunti a destinazione, si paga il prezzo inferiore tra quello calcolato e quello indicato dal tassametro. I passeggeri possono poi scegliere se pagare con carta o altri sistemi digitali, come PayPal. Altro vantaggio di Wetaxi è la possibilità di condividere la corsa con altri utenti, a beneficio dei costi, del traffico e delle emissioni di Co2. I punti di forza di Wetaxi secondo il presidente di Taxiblu Emilio Boccalini: "L'innovazione tecnologica sicuramente e il fatto che il loro business model non è invasivo come quello di altre società che si sono presentate sul mercato ma è un business model molto collaborativo, vogliono fare un pezzo del percorso insieme".

In occasione del lancio del servizio a Milano e Roma, Wetaxi offre 10 euro di sconto sulla prima corsa a chi pagherà con l'App.