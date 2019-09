Inondazioni nel Sud-Est della Spagna: almeno cinque morti

Roma, 14 set. (askanews) - E' di almeno cinque morti e più di 3.000 persone evacuate il bilancio deille piogge torrenziali che hanno investito il Sud-Est della Spagna.

Un uomo che era disperso dal 13 settembre, da quando aveva lasciato la sua abitazione a piedi, è stato trovato morto nel villaggio di Redovan (Valencia). Un altro è deceduto nella provincia di Granada dopo che la sua auto è stata spazzata via da un'autostrada per la violenza delle precipitazioni e un terzo uomo ad Almeria dopo aver tentato di attraversare un tunnel allagato, hanno riferito i soccorritori.

Le altre vittime sono due fratelli di 51 e 61 anni, della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Per l'emergenza maltempo sono state chiuse oltre 74 strade, l'intera rete ferroviaria regionale di Murcia e l'aeroporto di Murcia. Così come il collegamento ferroviario tra Alicante e Madrid e Barcellona. Alcune zone colpite hanno registrato piogge record per il mese di settembre e sono rimaste allagate per un giorno intero.