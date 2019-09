Usa 2020, l'Obamacare infiamma e divide la corsa dei Democratici

Roma, 13 set. (askanews) - E' stato l'Obamacare, il piano di riforma sanitaria di Obama di cui Joe Biden era vicepresidente e che oggi è il candidato in pole per la sfida alla Casa Bianca a Donald Trump del 2020, il protagonista a Houston, in Texas, del terzo confronto all'americana fra i candidati alle primarie democratiche. Il primo con tutti e 20 sul palco. I riflettori sono stati puntati sulla sfida a tre per la nomination fra Joe Biden, Elisabeth Warren e Bernie Sanders.

Tutti e venti sono stati uniti nel fare a pezzi le politiche dell'amministrazione Trump. Sanders e Warren, i candidati forti più a sinistra nella competition democratica, hanno processato la riforma sanitaria di Obama schierandosi per il "Medicare for All", progetto sociale federale attualmente riservato agli anziani che estenderebbe a tutti un sistema assicurativo a pagamento unico.

Warren: 2.02 "Ciò che conta è come le persone pagano e quanto pagano. Se passiamo al Medicare for All i più ricchi, i più facoltosi e le grande aziende pagheranno di più, ma le famiglie della classe media pagheranno meno".

Quanto agli altri candidati, fra i più applauditi a Houston è risultato Beto O'Rourke che ha rivolto un accorato appello a fermare commercio e circolazione di armi, dilagato nell'America targata Trump.

2.35 "Anche se fermassimo la vendita di armi d'assalto non sarebbe sufficiente. Ho chiesto al mio team se secondo loro basterebbe e mi hanno detto che lì fuori ci sono ancora circa 10 milioni di fucili AR-15 e AK47. E finché ci sono in circolazione hanno il potenziale per essere usati contro tutti noi, come accaduto a Midland, Odessa, El Paso e in altre stragi".

Joe Biden, sulla difensiva per gli attacchi all'Obama Care, che lui ha difeso, è stato anche messo in discussione dall'ex segretario di gabinetto di Obama Julian Castro, che ha espresso dubbi sulla tenuta psico-fisica di un presidente che entrasse alla Casa Bianca a 77 anni.