Neo-ministro Sud Provenzano: questo governo opportunità per Paese

Palermo, 13 set. (askanews) - "Non faccio previsioni sul futuro. Non nascondo le difficoltà di tutti i governi che si devono misurare con una situazione ed una eredità ricevuta dal Governo precedente molto dura sul piano economico e sociale. Penso che questo governo sia una grande opportunità da utilizzare al meglio. Gli italiani non ci capirebbero. Questo ci chiedono i cittadini, di parlare di problemi, dei loro bisogni e di quello che vogliamo fare. Non m'interessano le polemiche e la politica. Io oggi parto da qui, parlando dello scandalo moderno della povertà educativa. Facciamolo, anche con Salvini se vuole". Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, incontrando insegnanti, studenti e personale scolastico della scuola "Piersanti Mattarella" di Palermo.

All'incontro hanno partecipato anche il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando e l'assessora alla Scuola Giovanna Marano.