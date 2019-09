La speciale Barbie messicana dedicata al Dìa de los muertos

Roma, 13 set. (askanews) - Mattel ha presentato a Città del Messico la sua nuova Barbie ispirata al "Dìa de los Muertos", la tradizionale festa dedicata ai morti, che riprende i colori e gli abiti della Catrina, popolare personaggio dalle fattezze di uno scheletro della cultura messicana.

Cristina Lorenzo, rappresentante di Mattel, spiega:

"Alla fine quello che vogliamo rappresentare è questo, una tradizione messicana molto importante e l'amore che ci trasmette".

"È un onore per il paese guardare alle tradizioni messicane per farne una bambola, che è anche una bambola molto bella, un cosa che non si potrebbe fare in tutto il mondo", ha aggiunto il collezionista di giochi, Carlos Sandoval.