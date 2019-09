Lidia Vitale, torna Anna Montacchi pasionaria di "Romolo + July"

Roma 12 set. (askanews) - La rivedremo dal 16 settembre nel ruolo di Anna Montacchi nella seconda stagione di "Romolo + Giuly", la serie comedy di Fox che con ironia e sarcasmo, raffigura in maniera paradossale le contraddizioni dell'Italia. Lidia Vitale, pasionaria madre di Romolo, del suo ruolo dice: "Sicuramente Anna Montacchi è un personaggio che mi dà la possibilità di divertirmi, di giocare con la parte più mediocre del femminile di Roma sud. Che c'è di più bello di giocare? Oltretutto in una cornice in cui c'è la commedia ma ci stanno riferimenti cinematografici, c'è un format nuovo. Poi le donne cominciano ad avere più spazio e delle posizioni più importanti e più di rilievo, quindi una bella esperienza Romolo e Giuly".

Mentre nella prima stagione il tormentato amore tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati sembrava potesse essere l'unica via per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale italiana, in questa seconda stagione il conflitto si fa ancora più estremo. Tante le guest star nelle nuove puntate: stagione: da Carlo Conti a Cristiano Malgioglio, da Luciana Litizzetto, nel ruolo di Dio, a Giobbe Covatta che interpreta Carlo Marzo, l'ultimo comunista.