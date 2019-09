Bonino al Senato: no a governo diversamente populista

Milano, 10 set. (askanews) - "Più Europa è nata per essere alternativa alla deriva populista", perciò "voterò contro la fiducia al nuovo governo che rischia di essere solo diversamente populista". Lo ha detto Emma Bonino intervenendo in aula al Senato.

"Questo governo promette tutto o quasi tutto - ha avvertito la leader di Più Europa - così rischiate di resuscitare l'ex ministro Salvini che si è azzoppato da solo per arroganza, voler stravincere è un enorme errore. Che sia fuori dal Viminale è positivo ma non create le condizioni per riportarlo direttamente a palazzo Chigi creando aspettative che rischiano di tramutarsi in insoddisfazioni, per usare un eufemismo".