Toronto, Scarlett Johansson illumina il red carpet con due film

Fratoianni: "Nostro supporto a maggioranza non è una cambiale in bianco"

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2019 Fratoianni: "Nostro supporto a maggioranza non è una cambiale in bianco" "Nostro supporto a maggioranza non è una cambiale in bianco". Così Nicola Fratoianni, intervenuto dalla sala stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev