Nicki Minaj annuncia a sorpresa l'addio alla musica

Los Angeles, 6 set. (askanews) - La bombastica Nicki Minaj ha deciso di ritirarsi dalle scene. L'annuncio a sorpresa lo ha dato la stessa rapper su Twitter dove ha scritto chiaramente che lascerà la musica: "Ho deciso di ritirarmi per dedicarmi alla mia famiglia". La regina del rap, americana ma originaria di Trinidad e Tobago, presto si sposerà con il compagno Kenneth Perry, da qui probabilmente la scelta di spegnere i riflettori per dedicarsi alla vita privata.

La cantante che, è diventata la prima rapper donna ad aver venduto oltre centro milioni copie di dischi, ha però voluto rivolgersi al suo adorato pubblico: "Ai miei fan dico: continuate a supportarmi, fino a quando morirò", ha scritto sul social network.

La carriera della 36enne Nicki Minaj, iniziata nel 2010 è stata in costante ascesa fino ad oggi ma evidentemente questo non le è più sufficiente, in una recente intervista aveva dichiarato: "Penso di aver raggiunto ciò per cui stavo lottando: la felicità". Amor omnia vincit, almeno per ora.