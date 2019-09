A Roma la formula 1 di equitazione, c'è anche Jessica Springsteen

Roma, 4 set. (askanews) - Le stelle del jumping mondiale tornano al Foro Italico di Roma: da giovedì 5 a domenica 8 settembre allo Stadio dei Marmi 'Pietro Mennea' salirà il sipario sul Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito di salto ostacoli con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama mondiale. La 'Formula 1 dell'equitazione', come viene definita, approderà nella Capitale per il quinto anno consecutivo con la sedicesima tappa stagionale e le sue due competizioni regine, la gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League.

Il concorso capitolino vedrà anche quest'anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta, 111 atleti in rappresentanza di 25 Paesi e 3 continenti e 193 cavalli, con un montepremi in palio di circa 850mila euro, dei quali 300mila solo per il Gran Premio del Longines Global Champions Tour. In scena anche Jessica Springsteen, figlia del Boss, e Atina Onassis, nipote del magnate

Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Siamo felici, contenti di ospitare al Foro Italico una delle manifestazioni così qualificata nel mondo dell'equitazione, una vetrina che mette in condizione uno sport in cui c'è binomio cavallo e cavaliere e amazzone".

Eleonora Di Giuseppe, coordinatrice italiana del Longines Global Champions Tour. "Per noi è un onore ospitare qui in Italia una tappa così importante, che ha rivoluzionato la storia del salto ostacolo nel mondo. È un sogno che si avvera".

Anche quest'anno la manifestazione sarà ad ingresso gratuito, una quattro giorni ricchissima di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: giovani cavalieri, appassionati e famiglie potranno vivere il campo gara, le tribune e il villaggio ospitalità allestiti al 'Pietro Mennea' in un evento Animal Friendly che sarà anche vetrina della storia, delle tradizioni e dell'eccellenza italiana nel mondo.