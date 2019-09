"Preparatevi alla Brexit": campagna pubblicitaria del governo Gb

Londra, 2 set. (askanews) - "Get ready for Brexit" è lo slogan scelto dal governo di Londra per preparare per l'appunto i cittadini britannici e i residenti nel Regno Unito all'imminente divorzio dall'Unione europea. Sui quotidiani stamani campeggiano le inserzioni a pagamento del governo che invita i cittadini a "prepararsi alla Brexit".

La campagna, che avrebbe secondo le indiscrezioni un budget di 100 milioni di sterline (oltre 110 milioni di euro), è stata lanciata attraverso il sito web del governo. Nei prossimi giorni sarà la volta di manifesti e annunci sui social media, poi verrano trasmessi spot televisivi.

Il ministro Michael Gove, incaricato della pianificazione per la Brexit no-deal, ha detto che gli annunci incoraggiano una "responsabilità condivisa" in vista della fatidica data del prossimo 31 ottobre.

Sono previsti anche opuscoli, seminari online e stand informativi agli eventi. I cittadini britannici che intendono viaggiare in Europa e le imprese che esportano in Ue sono tra i gruppi obiettivo della campagna, che include un questionario online che conduce a consigli specifici per le circostanze individuali.

#GetReadyForBrexit stamani è il quarto trending topic su Twitter britannico.