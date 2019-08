A Roma le "Ponyadi 2019", equitazione e gioco per i più piccoli

Roma, 31 ago. (askanews) - Sono tornate a Roma le "Ponyadi Kep Italia 2019", le "Olimpiadi del mondo del pony", nella cornice liberty immersa nel verde dell Ippodromo Gen. Giannattasio dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto, nel cuore di Roma, create dalla Federazione Italiana Sport Equestri nel 2006 come naturale proseguimento di quelli che erano stati fino ad allora i Giochi della Gioventù.

L evento interamente dedicato ai bambini e ai loro compagni di sport e gioco, è giunto alla quattordicesima edizione

e rappresenta la fusione tra l'attività sportiva equestre di base e l'aspetto fondamentale del gioco e della relazione con questo splendido esemplare, che nel bambino rappresenta una delle attività più importanti per il sano sviluppo della personalità e della socializzazione.

Presenti tutte le discipline e attività equestri praticabili insieme al cavallo e, in questo caso specifico il pony, con competizioni aperte agli allievi delle scuole di equitazione dai 5 ai 14 anni. Un evento organizzato, in sinergia con la Fise, con oltre mille bambini, 1200 pony, familiari, istruttori, amici e accompagnatori. Un'edizione, quella del 2019, caratterizzata dalla sfida tra le rappresentative di ciascuna Regione in ben 20 diverse specialità e discipline: Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Gimkana Cross, Pony Games, Carosello, Presentazione, Piccolo Gran Premio, Run & Ride, Salto Ostacoli, Concorso Completo, Country Jumping, Dressage, Volteggio, Endurance, Horseball, Attacchi, Polo, Reining e per la prima volta, in linea con il progetto di inclusione che la Federazione ha messo in campo, anche le Paraponyadi.

"Amore per il cavallo, sport, divertimento e aggregazione, con un importante focus sui temi sociali. Sono questi - ha detto il presidente Fise, Marco Di Paola - gli obiettivi che la Federazione Italiana Sport Equestri si è posta con l organizzazione delle Ponyadi KEP Italia 2019".